2018-03-05T22:41:16+03:00
Политика

Лавров: Запад предпочитает игнорировать резолюцию СБ ООН по Сирии

Тогда как Россия всегда выполняет условия достигнутых договоренностей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил западных партнеров в игнорировании отдельных положений резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии. Такое мнение он озвучил в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтвой

Дипломат подчеркнул, что Россия всегда выполняет все условия договоренностей. Так, в случае с сирийской Восточной Гутой Москва полностью придерживалась резолюции №2401, которая предусматривает участие всех сторон конфликта в переговорах о прекращении огня.

"Наши западные партнёры предпочитают этот параграф игнорировать и настаивают на том, чтобы в одностороннем порядке сирийское правительство прекратило боевые действия, и чтобы Россия перестала эти боевые действия поддерживать, хотя эти шаги сирийского руководства при нашей поддержке направлены на подавление "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в РФ)", - сказал Лавров.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что важность последовательного выполнения положений резолюции ООН №2401 отметили также президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон.

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