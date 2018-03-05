2018-03-05T23:10:56+03:00
Спорт

Медведева призвала журналистов оставить в покое ее и тренера

Ранее в СМИ появились слухи о том, что фигуристка собирается выступать за другую страну, а ее наставница оставляет свой пост
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Фигуристка Евгений МедведеваФигуристка Евгений МедведеваФото: Иван МАКЕЕВ
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Российская фигуристка Евгения Медведева попросила журналистов оставить её и тренера Этери Тутберидзе в покое. Так, спортсменка отреагировала на появившиеся ранее в СМИ слухи о том, что она собирается выступать за другую страну, а ее наставница якобы оставляет свой пост.

"Уважаемые журналисты, успокойтесь! Новость, которую сегодня я увидела в интернете, ввела меня в ступор. Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать!", - приводятся слова двухкратной чемпионки мира на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Между тем, в самом ФФККР также высказались насчет данной ситуации. В руководстве федерации заявили, что возмущены попыткой ряда СМИ использовать "фейковую" информацию для дестабилизации обстановки в российской сборной перед чемпионатом мира по фигурному катанию, который пройдет в Милане с 19 по 25 марта.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что эти соревнования станут для Медведевой последними перед ее уходом на перерыв.

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