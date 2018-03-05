Шварценеггер раскрыл дату начала съемок шестого «Терминатора»

5 Март 23:43 2018-03-05T23:46:05+03:00

По словам актера, фильм будет снят за пять месяцев в 2018 году

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Арнольд Шварценеггер усиленно готовится к началу съемок новой части франшизы «Терминатор». Актер снова вернется в образе андроида Т-800.

По словам 70-летней звезды, начало съемок запланировано на июль этого года, и все сцены должны быть записаны до октября. В качестве режиссера шестой серии приглашен Тим Миллер, а Джеймс Кэмерон продюсирует картину.

«Я с нетерпением жду возвращения модели T-800. Это будет здорово с Тимом Миллером, поскольку режиссер и Джим Кэмерон контролируют все это», - цитирует слова «Железного Арни» издание Express.co

Эта серия должна стать основой новой трилогии франшизы. Причем Линда Хэмилтон, сыгравшая Сару Коннор в первых двух частях, снова вернется к этой роли.

По мнению издания, Шварценеггер может лукавить, говоря, что будет изображать робота. Ранее Кэмерон намекал на то, что Арни сыграет человека, ставшего прототипом Т-800.

«Итак, да, я подумал, что должен быть прототип. Должен был быть парень, у которого была собрана ДНК, из которой они вырастили Терминатора», - пояснил режиссер и продюсер.

Съёмки начинаются незадолго третьей годощины выхода последней на данный момент части "Терминатор: Генезис". Премьера шестого фильма запланирована на 26 июля 2019 года.