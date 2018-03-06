МИД России обвинил СПЧ ООН в «двойных стандартах» из-за резолюции по Восточной Гуте

СЕГОДНЯ 00:12 2018-03-06T00:12:24+03:00

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Cовет ООН по правам человека, принимая резолюцию об ухудшении положения в сирийской Восточной Гуте, не заботился ни о правах человека, ни о гуманитарных нуждах населения. С таким заявлением выступил МИД России.

По мнению ведомства, доказательством служит «позиция основных авторов резолюции» – делегации Великобритании, а также США, которые не приняли поправки, предложенные Россией и рядом других государств.

«Вновь прослеживаются «двойные стандарты» ряда стран, делегации которых по конъюнктурным соображениям отказались осудить терроризм в Сирии. Особо возмущает тот факт, что в день голосования боевики фактически выторговывали условия, при выполнении которых они готовы были отпустить мирных жителей, находящихся у них в заложниках», - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Министерство призвало все государства, имеющие влияние на антиправительственные вооруженные формирования, обеспечить соблюдение перемирия в Сирии, беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и свободный выход из Восточной Гуты мирных жителей.

Сайт kp.ru рассказывал ранее, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил западных партнеров в игнорировании отдельных положений резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии.