Трамп хочет поехать на открытие посольства США в Иерусалиме

СЕГОДНЯ 01:15 2018-03-06T01:16:05+03:00

Глава США отметил, что здание будет построено «очень быстро и с минимальными затратами»

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Президент США Дональд Трамп не исключает, что приедет в Израиль на открытие американского посольства в Иерусалиме. Об этом глава государства сообщил еврейскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

По словам главы Белого дома, строительство здания дипмиссии в столице Израиля обойдется Штатам в четыре раза дешевле, чем прогнозировалось изначально. Помощники Трампа на прошлой неделе представили ему план здания на $1 млрд.

"Я сказал, что мы не собираемся тратить миллиард долларов. Но в действительности мы сделаем это приблизительно за $250 тысяч", - пообещал Трамп.

Он также отметил, что посольство построят "очень быстро и с минимальными затратами". И хотя здание будет "временным, но очень хорошим", передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 6 декабря прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и распорядился перенести туда посольство Соединенных Штатов. Это решение спровоцировало обострение ситуации в регионе, последовали массовые акции протеста на палестинких территориях.