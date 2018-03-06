В Сети появилось видео с призывающим весну в Москву снежным барсом

СЕГОДНЯ 01:41 2018-03-06T01:41:45+03:00

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Сотрудники Московского зоопарка сняли на видео и выложили в Сеть самку снежного барса по кличке Аннет, которая в своем вольере кричит «Ау». В зоосаде считают, что так хищница зовет весну, которая наступила по календарю, но не по погоде.

«Весна, ау?! Снежный барс как бы недоумевает, почему 5 марта продолжается январь. 8 марта на носу, а ощущение, что собираемся праздновать Новый год»,- говорится на страничке учреждения в Instagram .

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/642038" frameborder="0"></iframe> Снежный барс в московском зоопарке «призвал весну».Снежный барс Аннет в московском зоопарке всего лишь радовался выпавшему снегу. Пользователи сети услышали в его рёве желание насладиться весенним солнцем

При этом в в Facebook сотрудники зоопарка пояснили, что снег для ирбиса , конечно, совершенно привычная среда. Ведь в природе эти животные обитают в горных районах Азии, в Гималаях, на Тибете, в горах Монголии и на Алтае. Зоопарк приглашает москвичей и гостей столицы понаблюдать за Аннет своими глазами.

«Если вам повезет, то вы сможете оценить по-настоящему удивительную вокализацию снежных барсов. В отличие от крупных диких кошек, барсы не издают громкого призывного рева, для них более характерно мурлыкание, которое звучит достаточно своеобразно», - рассказали специалисты.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, после сильного снегопада в Москву придут 20-градусные морозы, а 7-8 марта ожидается еще один аномальный снегопад.