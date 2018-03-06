Пентагон признал выход части курдских подразделений из операции против ИГ*
Часть вооруженных отрядов Сирийских демократических сил (СДС) вышла из операции против группировки "Исламское государство" (ИГ*, запрещена в РФ), которую проводит коалиция во главе с США. Эту информацию подтвердил представитель пресс-службы Пентагона Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй.
"Нам известно об уходе части подразделений СДС из средней долины Евфрата и мы продолжаем указывать на то, чего стоит отвлечение от борьбы с ИГ", — заявил он.
СМИ сообщили, что некоторые курдские отряды передислоцировались в район города Африн для его защиты от турецкой армии, которая проводит там свою операцию
Рэнкин-Гэллоуэй отметил, что коалиция США продолжит поддерживать СДС и местные сирийские "военные и гражданские советы" на уже освобожденных территориях, пока они будут сосредоточены на борьбе с террористами, передет РИА Новости
Как сообщал kp.ru, на этой неделе турецкие военные приступили ко второй фазе операции «Оливковая ветвь», которая проводится против курдских отрядов в Африне с 20 января. Теперь перед войсками поставлена задача зачистить от СНС крупные населенные пункты на подступах к административному центру региона.