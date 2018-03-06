2018-03-06T02:30:14+03:00
Политика

Пентагон признал выход части курдских подразделений из операции против ИГ*

США намерены и дальше поддерживать СДС и местные советы на очищенных от террористов территориях
Юлия ДИВЕЕВА
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Часть курдских отрядов прекратили участие в антитеррористической операцииЧасть курдских отрядов прекратили участие в антитеррористической операцииФото: REUTERS
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Часть вооруженных отрядов Сирийских демократических сил (СДС) вышла из операции против группировки "Исламское государство" (ИГ*, запрещена в РФ), которую проводит коалиция во главе с США. Эту информацию подтвердил представитель пресс-службы Пентагона Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй.

"Нам известно об уходе части подразделений СДС из средней долины Евфрата и мы продолжаем указывать на то, чего стоит отвлечение от борьбы с ИГ", — заявил он.

СМИ сообщили, что некоторые курдские отряды передислоцировались в район города Африн для его защиты от турецкой армии, которая проводит там свою операцию

Рэнкин-Гэллоуэй отметил, что коалиция США продолжит поддерживать СДС и местные сирийские "военные и гражданские советы" на уже освобожденных территориях, пока они будут сосредоточены на борьбе с террористами, передет РИА Новости

Как сообщал kp.ru, на этой неделе турецкие военные приступили ко второй фазе операции «Оливковая ветвь», которая проводится против курдских отрядов в Африне с 20 января. Теперь перед войсками поставлена задача зачистить от СНС крупные населенные пункты на подступах к административному центру региона.

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