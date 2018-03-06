2018-03-06T03:30:48+03:00
Политика

Спецпрокурор Мюллер затребовал переписку Трампа с 2015 года

Электронные письма, документы, бумаги должны предоставить и сотрудники предвыборного штаба республиканца
Юлия ДИВЕЕВА
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Специальный прокурор для расследования вмешательства России в президентские выборы США 2016 года Роберт МюллерСпециальный прокурор для расследования вмешательства России в президентские выборы США 2016 года Роберт МюллерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вся переписка президента США Дональда Трампа с 2015 года, а также его соратников по предвыборной кампании должна быть представлена в распоряжение жюри присяжных, по расследованию «российского вмешательства» в выборы в США 2016 года, которым занимается спецпрокурор Роберт Мюллер.

Его команда затребовала все электронные письма, текстовые сообщения, документы, данные о телефонных звонках, сделанные от руки записки и прочие бумаги, датированные с 1 ноября 2015 года, то есть, спустя четыре с половиной месяца после того, как Трамп объявил о своем участии в предвыборной гонке сообщает, канал NBC.

Письма и деловые бумаги должны представить 10 человек: Трамп, бывший глава его предвыборного штаба Пол Манафорт, его деловой партнер Рик Гейтс, бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон, экс-сотрудник предвыборного штаба Картер Пейдж, другой бывший менеджер предвыборной кампании Трампа Кори Левандовски, личный адвокат миллиардера Майкл Коэн, бывший телохранитель и советник президента Кит Шиллер, экс-советник Роджер Стоун и экс-директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс.

Мюллер надеется найти в бумагах подтверждение того, что предвыборный штаб республиканца вступал в сговор с российскими властями.

Напомним, сайт kp.ru сообщал 28 февраля, что американская разведка нашла "существенные доказательства" того, что "тайные агенты, поддерживаемые Россией", вмешивались в деятельность сайтов семи штатов перед выборами президента страны 2016 года. Якобы агенты внедрялись в работу госсайтов и базы регистрации избирателей, но при этом "голоса не были изменены, никто из избирателей не был исключен из списков".

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