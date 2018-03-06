Лавров обвинил США в намерении развалить Сирию

СЕГОДНЯ 04:06 2018-03-06T04:06:21+03:00

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Вашингтон и его партнеры планируют с помощью террористов сменить власть в Сирии. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"У нас все больше свидетельств того, что наши западные партнеры, прежде всего Соединенные Штаты, хотели бы эту "Джабхат-ан-Нусру" *, которая сейчас меняет свои наименования, но от этого суть ее не меняется, вывести из-под удара и сберечь ее на случай плана "Б", то есть попытаться сменить режим в Дамаске", - сказал он.

Глава МИД отметил, что США создали узкую неинклюзивную группу по сирийским вопросам, которая вынашивает планы развала Сирии. Это подтверждает неспособность западных партнеров России договариваться. Лавров отметил, что их действия противоречат резолюциям Совета Безопасности ООН, которые подтверждают уважение суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.

Дипломат подчеркнул, что Дамаск при поддержке РФ стремиться подавить "Джабхат ан-Нусру"*, на которую не распространяется предложение о перемирии, поскольку борьба с террористами продолжается, пишет Интерфакс.

"Наши западные партнеры настаивают на том, чтобы сирийское правительство в одностороннем порядке перестало вести боевые действия, а Россия чтобы перестала эти боевые действия поддерживать", - отметил министр.

"Джабхат ан-Нусра"* - запрещенная в РФ террористическая организация.