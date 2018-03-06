2018-03-06T04:23:20+03:00
Политика

Тиллерсон отметил необходимость усилить борьбу с «пропагандой России»

Глава Госдепартамента считает действия США в этом вопросе пока недостаточными
Юлия ДИВЕЕВА
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Госсекретарь США Рекс ТиллерсонГоссекретарь США Рекс ТиллерсонФото: REUTERS
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США нужно будет сделать больше в борьбе с «дезиформацией» и «пропагандой», которую распространяет Россия. Такое заявление сделал госсекретарь США Рекс Тиллерсон в понедельник перед встречей с главами МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, Эстонии Свеном Миксером и Литвы Линасом Линкявичюсом.

Репортеры спросили Тиллерсона, что делают США. чтобы противостоять российской дезинформации.

"Нам надо делать больше", - ответил госсекретарь, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru в феврале этого года сообщал, что специальный прокурор США Роберт Мюллер обвинил 13 граждан РФ и три юридических лица в попытках вмешаться в американские выборы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на это, что обвинения не были подкреплены доказательствами.

А 4 марта президент РФ Владимир Путин заявил американским журналистам, что наша страна не будет выдавать США своих граждан, которые, по мнению Вашингтона, пытались вмешаться в президентские выборы 2016 года.

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