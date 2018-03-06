Тиллерсон отметил необходимость усилить борьбу с «пропагандой России»
США нужно будет сделать больше в борьбе с «дезиформацией» и «пропагандой», которую распространяет Россия. Такое заявление сделал госсекретарь США Рекс Тиллерсон в понедельник перед встречей с главами МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, Эстонии Свеном Миксером и Литвы Линасом Линкявичюсом.
Репортеры спросили Тиллерсона, что делают США. чтобы противостоять российской дезинформации.
"Нам надо делать больше", - ответил госсекретарь, передает ТАСС.
Напомним, сайт kp.ru в феврале этого года сообщал, что специальный прокурор США Роберт Мюллер обвинил 13 граждан РФ и три юридических лица в попытках вмешаться в американские выборы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на это, что обвинения не были подкреплены доказательствами.
А 4 марта президент РФ Владимир Путин заявил американским журналистам, что наша страна не будет выдавать США своих граждан, которые, по мнению Вашингтона, пытались вмешаться в президентские выборы 2016 года.