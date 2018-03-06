Авиакомпания Delta отказалась от прямых рейсов из США в Россию

СЕГОДНЯ 06:28 2018-03-06T06:28:11+03:00

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Крупнейшая американская авиакомпания Delta приняла решение не возобновлять этой весной прямые рейсы в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

В компании решение назвали трудным и пояснили, что из РФ в США пассажиры могут летать через Париж и Амстердам в рамках код-шеринговых соглашений с Air France и KLM.

Delta отказалась в конце 2015 года от прямых перелетов в Россию в зимний период, и возобновляла их в сезон отпусков. На такой шаг компания пошла из-за резкого спада пассажиропотока из нашей страны за рубеж.

«На фоне ухода конкурента «Аэрофлот», наоборот, увеличит количество рейсов в Майами и Нью-Йорк и поставит более вместительные самолеты на маршруте в Лос-Анджелес», - передает «Коммерсант».

Издание утверждает, что российский перевозчик не намерен поднимать цены на билеты, несмотря на отсутствие конкурентов на этих направлениях. С начала летнего сезона «Аэрофлот» добавит третий ежедневный рейс в Нью-Йорк, частота полетов в Майами вырастет до четырех в неделю. Ежедневный рейс в Лос-Анджелес будет выполняться на Boeing 777. Новые пункты полетов «Аэрофлот» пока не планирует открывать.

В погранслужбе ФСБ РФ отметили, что в прошлом году число поездок россиян в США с целью туризма по сравнению с 2016 годом выросло на 16,3% - до 127,6 тысяч.