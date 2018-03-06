Во Флориде у торгового центра произошла стрельба

СЕГОДНЯ 06:50 2018-03-06T06:54:25+03:00

Полиция эвакуировала и оцепила ТЦ во Флориде после стрельбы Фото: REUTERS

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В городе Сэнфорд штата Флорида произошла стрельба. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Сэнфорда Бьянка Джиллетт.

Неизвестный расстрелял 19-летнего молодого человека на автомобильной парковке у торгового центра Seminole Towne Center Mall. Он был доставлен в больницу с несколькими огнестрельными ранениями в тяжелом состоянии. Сейчас его состояние стабилизировалось.

Преступник сразу же скрылся на черном автомобиле. Возможно он был знаком с жертвой. Правоохранители пока не установили личности их обоих, сообщается на странице управления местной полиции в Facebook.

После ЧП полиция эвакуировала торговый центр, чтобы обеспечить безопасность посетителей молла. Здание оцеплено и закрыто. Полиция обходит каждый магазин с осмотром.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал об ужасной трагедии в школе города Паркленд во Флорид, где 14 февраля бывший ученик 19-летний Николас Круз открыл огонь. В результате погибли 17 человек, 14 были ранены.