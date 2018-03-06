2018-03-06T11:57:39+03:00
Экономика

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вырос до 56,49 рублей

Курс евро прибавил до 69,7 рублей
Денис СУХОВ
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Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вырос до 56,49 рублейКурс доллара в ходе торгов на Московской бирже вырос до 56,49 рублейФото: REUTERS
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Курсы доллара и евро демонстрируют рост в начале торгов на Московской бирже на фоне умеренных изменений нефтяных цент.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 56,45-56-52 рубля за единицу. По итогам первых минут торгов курс валюты расчетами «завтра» прибавил 7 копеек, до 56,49 рублей.

Курс евро также увеличился до 69,7 рублей (+9,25 копеек). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла на 8,01 копейки по сравнению с уровне закрытия понедельника.

По мнению экспертов, рубль снижается к доллару и евро в начале торгов, корректируясь после существенного укрепления накануне.

По итогам предыдущих торгов нефть Brent подорожала на 1,8%, марка WTI — на 2,2%, показав самый стремительный рост с 14 февраля. В свою очередь это поддержало курс рубля.

Во вторник нефть эталонных марок продолжает расти в цене перед публикацией отчета Американского института нефти об изменении резервов США по итогам минувшей недели.

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