Песков: Москва выступает инциатором мониторинга по химоружию

СЕГОДНЯ 12:09 2018-03-06T12:09:24+03:00

Но, как отметил представитель Кремля, российская сторона натыкается на нежелание таких инспекций

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Россия инициирует проведение инспекций использованию химического оружия на территории Сирии, но постоянно натыкается на нежелание такого мониторинга, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская сторона считает неприемлемым использование химического оружия и каждый раз, когда возникает соответствующая линия подозрения, является инициатором беспристрастного международного мониторинга и расследования таких случаев», — заявил Песков.

Он отметил, что Москва каждый раз сталкивается с нежеланием партнеров проводить подобные инспекции. По его словам, единственным поводом для возможных обвинений могут стать только выводы международной комиссии, а при отсутствии такие обвинения можно назвать инсинуацией.

«Вы знаете, что в Сирии химическое оружие было уничтожено. Это было верифицировано не только российской стороной, тогда это было верифицировано ОЗХО — соответствующей международной организацией», — добавил пресс-секретарь.

Напомним, ранее президент Сирии Башар Асад сообщил, что западные страны использует информацию о химическом оружии как повод для авиационных ударов.