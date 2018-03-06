2018-03-06T12:09:24+03:00
Политика

Песков: Москва выступает инциатором мониторинга по химоружию

Но, как отметил представитель Кремля, российская сторона натыкается на нежелание таких инспекций
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Россия инициирует проведение инспекций использованию химического оружия на территории Сирии, но постоянно натыкается на нежелание такого мониторинга, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская сторона считает неприемлемым использование химического оружия и каждый раз, когда возникает соответствующая линия подозрения, является инициатором беспристрастного международного мониторинга и расследования таких случаев», — заявил Песков.

Он отметил, что Москва каждый раз сталкивается с нежеланием партнеров проводить подобные инспекции. По его словам, единственным поводом для возможных обвинений могут стать только выводы международной комиссии, а при отсутствии такие обвинения можно назвать инсинуацией.

«Вы знаете, что в Сирии химическое оружие было уничтожено. Это было верифицировано не только российской стороной, тогда это было верифицировано ОЗХО — соответствующей международной организацией», — добавил пресс-секретарь.

Напомним, ранее президент Сирии Башар Асад сообщил, что западные страны использует информацию о химическом оружии как повод для авиационных ударов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
По факту крушения Ан-26 в Сирии возбуждено уголовное дело
В британском МИД пояснили слова Джонсона о бойкоте ЧМ-2018 в России
Трамп несказанно обрадовался сближению КНДР и Южной Кореи
Порошенко продлил санкции против структур четырех российских банков
Пассажир самолета EgyptAir попытался прорваться в кабину пилотов
Путин назвал условие суда над россиянами, подозреваемыми во вмешательстве в выборы в США
Шойгу доложил Путину о крушении российского Ан-26 в Сирии
ЦБ докапитализирует «Бинбанк» и объединит с «Открытием»
В Бразилии грабители за несколько минут вынесли из самолета пять миллионов долларов наличными
IAAF продлила дисквалификацию российских легкоатлетов
Стала известна предварительная причина крушения Ан-26 в Сирии
В списке богатейших людей России сменился лидер
Глава разведки Норвегии обвинил ВКС РФ в отработке ударов по королевству
В Киеве анонсировали новую военную операцию в Донбассе
Олимпийский чемпион Пхенчхана по биатлону решил бойкотировать этап КМ в Тюмени
"Газпром" обжаловал решение суда по делу о поставках газа на Украину
Турция развернет в Сирии лагеря для беженцев
Владимир Путин: скоро роботы повсеместно заменят человека
Мощный взрыв прогремел в районе линии соприкосновения в Донбассе
Ученые выявили еще три типа сахарного диабета
Опрос показал, что большинство россиян поддерживают равноправие в семье
Колокольцев: каждый четвертый полицейский - дама
Путин назвал «устаревшим штампом» разделение профессий на мужские и женские
Семь детских садов будет построено в Вологодской области за два года
В Австралии обнаружили 132-летнее послание в бутылке
В Совфеде заявили о попытках США вмешаться в российские выборы президента
Дворкович возглавил оргкомитет ЧМ-2018 по футболу
КДНР готова заморозить ракетно-ядерную программу ради диалога с США