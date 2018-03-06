2018-03-06T12:31:15+03:00
Экономика

Безработица в России приблизилась к докризисному уровню

В 2017 году Росстат зарегистрировал 4 млн не занятых трудом граждан
Алексей КАРЕЛИН
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Легче всего найти работу в Москве,труднее всего - в Северо-Кавказском федеральном округе.Легче всего найти работу в Москве,труднее всего - в Северо-Кавказском федеральном округе.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За 2017 год количество безработных в России сократилось с 4,2 млн до 4 млн человек, что является 5% от трудоспособного населения. В 2014 году этот показатель составлял 3,9 млн человек. Снижению безработицы способствовали не только оживление экономики, но и уменьшение трудоспособного населения. Сейчас таких граждан, по данным Росстата, около 83 млн.

По данным Минэкономразвития, хоть число соискателей работы снизилось, число вакансий осталось на прежнем уровне. В прошлом году был самый низкий с 2007 года коэффициент напряженности: на 100 предлагаемых вакансий приходилось 50 потенциальных работников, пишут «Известия».

В Центробанке заметили: в сложившемся на трудовом рынке положении работодатели вынуждены повышать зарплаты для профессионалов, из-за чего может вырасти инфляция. Чтобы этого избежать, надо повышать производительность труда.

Во время оглашения Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сказал, что необходимо увеличить производительность труда на 5%. В Минэкономразвития отметили рост в 1,9% за 2017 год. Министерство разработало приоритетный проект, в рамках которого к 2025 году предполагается поднять производительность труда на 20%.

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