2018-03-06T12:29:10+03:00
Москва

В Москве с 8 по 11 марта будут бесплатными парковочные места

Отмечается, что плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать по существующим тарифам
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
В праздничные дни в Москве парковка будет бесплатнойВ праздничные дни в Москве парковка будет бесплатнойФото: Павел КЛОКОВ
Изменить размер текста:

С четверга, 8 марта, по воскресенье, 11 марта, в Москве будут бесплатными парковочные места. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"В связи с Международным женским днем на этой неделе россиян ожидает трехдневная рабочая неделя. С четверга 8 марта до воскресенья 11 марта включительно парковочные места будут бесплатными", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать по существующим тарифам.

Кроме того, в АМПП призвали водителей тщательно выбирать места парковки и не нарушать правила дорожного движения, чтобы избежать штрафов и эвакуации.

"Неправильно припаркованный автомобиль помешает пешеходам и другим водителям и создаст помехи для другого транспорта. Также в эти дни москвичи и гости столицы будут принимать участие в праздничных мероприятиях, которые пройдут на улицах города", - добавили в АМПП, передает ТАСС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
По факту крушения Ан-26 в Сирии возбуждено уголовное дело
В британском МИД пояснили слова Джонсона о бойкоте ЧМ-2018 в России
Трамп несказанно обрадовался сближению КНДР и Южной Кореи
Порошенко продлил санкции против структур четырех российских банков
Пассажир самолета EgyptAir попытался прорваться в кабину пилотов
Путин назвал условие суда над россиянами, подозреваемыми во вмешательстве в выборы в США
Шойгу доложил Путину о крушении российского Ан-26 в Сирии
ЦБ докапитализирует «Бинбанк» и объединит с «Открытием»
В Бразилии грабители за несколько минут вынесли из самолета пять миллионов долларов наличными
IAAF продлила дисквалификацию российских легкоатлетов
Стала известна предварительная причина крушения Ан-26 в Сирии
В списке богатейших людей России сменился лидер
Глава разведки Норвегии обвинил ВКС РФ в отработке ударов по королевству
В Киеве анонсировали новую военную операцию в Донбассе
Олимпийский чемпион Пхенчхана по биатлону решил бойкотировать этап КМ в Тюмени
"Газпром" обжаловал решение суда по делу о поставках газа на Украину
Турция развернет в Сирии лагеря для беженцев
Владимир Путин: скоро роботы повсеместно заменят человека
Мощный взрыв прогремел в районе линии соприкосновения в Донбассе
Ученые выявили еще три типа сахарного диабета
Опрос показал, что большинство россиян поддерживают равноправие в семье
Колокольцев: каждый четвертый полицейский - дама
Путин назвал «устаревшим штампом» разделение профессий на мужские и женские
Семь детских садов будет построено в Вологодской области за два года
В Австралии обнаружили 132-летнее послание в бутылке
В Совфеде заявили о попытках США вмешаться в российские выборы президента
Дворкович возглавил оргкомитет ЧМ-2018 по футболу
КДНР готова заморозить ракетно-ядерную программу ради диалога с США