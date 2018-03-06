В Москве с 8 по 11 марта будут бесплатными парковочные места
С четверга, 8 марта, по воскресенье, 11 марта, в Москве будут бесплатными парковочные места. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
"В связи с Международным женским днем на этой неделе россиян ожидает трехдневная рабочая неделя. С четверга 8 марта до воскресенья 11 марта включительно парковочные места будут бесплатными", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать по существующим тарифам.
Кроме того, в АМПП призвали водителей тщательно выбирать места парковки и не нарушать правила дорожного движения, чтобы избежать штрафов и эвакуации.
"Неправильно припаркованный автомобиль помешает пешеходам и другим водителям и создаст помехи для другого транспорта. Также в эти дни москвичи и гости столицы будут принимать участие в праздничных мероприятиях, которые пройдут на улицах города", - добавили в АМПП, передает ТАСС.