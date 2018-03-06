2018-03-06T12:55:34+03:00
Звезды

Александр Добронравов: «Мой любимый исполнитель - Филипп Киркоров»

Автор хита «Как упоительны в России вечера» признался в желании написать песню для Земфиры
Алексей КАРЕЛИН
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Автор хита «Как упоительны в России вечера» Александр Добронравов. Фото: промо композитораАвтор хита «Как упоительны в России вечера» Александр Добронравов. Фото: промо композитора
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Российский певец и композитор Александр Добронравов признался, что хочет написать пенсю для Земфиры, а также назвал своего любимого исполнителя.

«Я думаю, что мой любимый исполнитель, который доносит драматургию песни, слово, и делает высказывание посредством песни - это, конечно, Филипп Киркоров. Хотел бы предложить романс Земфире, но она пока держится в стороне от предложений других авторов», - сказал Добронравов.

Раньше композитор мечтал о сотрудничестве с Аллой Пугачевой, но с недавних пор в репертуаре певицы появилось три песни Добронравова, пишет сайт argumenti.ru. Кроме того, автор хитов «Как упоительны в России вечера» и «Одинокая волчица» сотрудничал и с такими звездами эстрады, как Григорий Лепс и Александр Буйнов.

В 2017 году Добрнравову исполнилось 55 лет. В честь своего юбилея композитор даст концерт 7 марта, где специальным гостем будет «любимый исполнитель» - Филипп Киркоров.

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