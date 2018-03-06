СЕГОДНЯ 12:50 2018-03-06T12:50:35+03:00

В Минэнерго Украины заявили о снятии ограничений на потребление газа Фото: REUTERS

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В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины объявили о снятии ограничений на потребление газа, наложенные после прекращения поставок российского топлива. Соответствующее заявление сделал глава ведомства Максим Белявский.

«Комитет при Минэнергоугля только что принял решение объявить о завершении кризисной ситуации, переходим в штатный режим работы с 7 марта 2018 года», - написал Белявский на своей странице в Facebook.

Ранее о завершении кризисной ситуации в газовой сфере объявил президент страны Петр Порошенко. По его словам, дефицит топлива удалось покрыть путем увеличения импорта из стран Европы.

Как сообщал сайт «КП», с 1 марта «Газпром» прекратил поставки российского газа на Украину, объяснив это отсутствием дополнительного соглашения к контракту, которое стороны должны подписывать раз в квартал.

Затем российский холдинг направил украинской компании «Нафтогаз» официальное уведомление о досрочном расторжении всех контрактов на поставку Украине природного газа и транзит топлива по ее территории. Решение было принято после того, как Стокгольмский арбитраж рассудил тяжбу между компаниями не в пользу «Газпрома».

Также выяснилось, что закупаемый в Европе газ обходится Украине намного дороже, чем российский. «Нафтогаз» заявил, что потребует от «Газпрома» компенсацию за эту переплату.