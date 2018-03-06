2018-03-06T13:22:05+03:00
Экономика

СМИ: ЦБ и АСВ не предоставили никаких убедительных доказательств необходимости отзыва лицензии у "Югры"

Представители банка «Югра», рассчитывают, что суд вернет лицензию кредитной организации
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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6 марта в Девятом Арбитражном апелляционном суде будет рассмотрена жалоба банка «Югра» на решение АСГМ, оставившего в силе приказ ЦБ об отзыве лицензии у кредитной организации. Как рассказал экс-предправления «Югры» Дмитрий Шиляев, представители банка рассчитывают, что в судебном порядке им удастся добиться признания незаконным отзыва лицензии у кредитной организации регулятором. А суд в свою очередь вернет банку лицензию. Руководство «Югры» уверено, что суд поверхностно и односторонне оценил их аргументы, рассматривая дело об отзыве лицензии. В частности, он неправильно применил нормы материального права и проигнорировал тот факт, что ЦБ факт в соответствии с п. 13 ст. 189.47 Закона о банкротстве изначально принял решение не отзывать у банка лицензию. Напомним, временную администрацию в банк «Югра», который на тот момент занимал 30-е место среди российских банков по объему активов и 15-е — по объему вкладов, ЦБ ввел 10 июля. Спустя десять дней после этого решение регулятора опротестовала Генпрокуратура. Приказ ЦБ в надзорном ведомстве тогда сочли «безосновательным», сообщает Интерфакс.

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