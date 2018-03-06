МИД РФ проверяет данные о российском гражданстве Скрипаля

СЕГОДНЯ 13:12 2018-03-06T13:14:59+03:00

Ранее осужденный в РФ за госизмену экс-полковник ГРУ был госпитализирован в Великобритании с признаками тяжелого отравления

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Министерство иностранных дел РФ проверяет информацию о наличии российского гражданства у экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который был накануне госпитализирован в Великобритании в критическом состоянии.

«МИД России выясняет, является ли он гражданином России, сейчас данная информация проверяется», - цитирует слова дипломатического источника Федеральное агентство новостей.

В министерстве добавили, что уже обратились в консульство Великобритании — на консульском учете Скрипаль не состоял.

Как сообщал сайт «КП», 66-летний Сергей Скрипаль и его неназванная 33-летняя спутница были госпитализированы в критическом состоянии из торгового центра в Солсбери. Предполагается, что они подверглись воздействию неустановленного отравляющего вещества.

В России Скрипаль осужден за государственную измену — еще в 90-е годы он за крупное вознаграждение сдал британским спецслужбам своих товарищей. В 2006 году бывшего сотрудника ГРУ изобличили и посадили в тюрьму. В 2010-м его обменяли на десять граждан РФ и Перу, задержанных в США по подозрению в шпионаже ( в числе которых была Анна Чапман).

Состояние перебежчика остается тяжелым, врачи подозревают отравление фентанилом — наркотическим веществом, передозировка которого может привести к летальному исходу. По данным британских СМИ, Скрипаль опасался за свою жизнь, о чем уведомлял правоохранительные органы.