2018-03-06T13:29:10+03:00
Спорт

Прохоров не откажется от помощи биатлонисткам РФ, несмотря на запугивания адвоката Родченкова

В письме российскому бизнесмену Джим Уолден угрожает спецоперацией по разоблачению запугивания его клиента в США
Екатерина БОЛГОВА
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Михаил ПрохоровМихаил ПрохоровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Михаил Прохоров не откажется от помощи в судебных процессах российским биатлонисткам, несмотря на попытки запугивания со стороны юриста Григория Родченкова Джима Уолдена.

Напомним, ранее биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подали иск в суд Нью- Йорка против экс-директора московской антидопинговой лаборатории Родченкова. Прохоров пообещал поддержать их, после чего получил письмо Уолдена. Юрист угрожает бизнесмену спецоперацией по разоблачению запугиванию его клиента в США.

"Я полагаю, что у человека вашего профессионального ранга и уровня образования могло бы быть больше объективности вместо того, чтобы предполагать, что финансируемый мною судебный иск против вашего клиента нацелен на "сведение счетов и запугивание информатора", - пишет Прохоров в своем письме адвокату.

Он отметил, что помогает спортсменкам восстановить репутацию, так как уверен в том, что «они были чистыми».

«Моя убежденность в их невиновности является моей единственной мотивацией помочь этим спортсменам», - подчеркнул предприниматель, передает ТАСС.

С 2008 по 2014 год Прохоров был президентом Союза биатлонистов России (СБР).

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