Россиян, задержанных в Стамбуле, отпустили на свободу

СЕГОДНЯ 13:50 2018-03-06T13:50:29+03:00

Российским туристов заподозрили в провозе запрещенных веществ, однако после ряда проведенных экспертиз обвинения были сняты

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Двое граждан России, которых турецкие правоохранители подозревали в провозе запрещенных веществ, выпущены на свободу. Ситуацию с задержанными россиянами прокомментировал пресс-секретарь генерального консульства России в Стамбуле Сергей Лосев.

По словам Лосева, накануне задержанные обратились в российскую дипмиссию за помощью, и с просьбой прояснить ситуацию. После чего в работу включились дипломаты, чтобы выяснить все подробности инцидента с турецкой стороной, - сообщает РИА Новости.

«Сегодня утром после получения результатов всех необходимых экспертиз все обвинения с российских граждан были сняты», — сказал Лосев, добавив, что они планируют продолжить «свое путешествие по запланированному маршруту».

Провоз каких именно запрещенных веществ вменялся в вину россиянам Лосев не уточнил. Добавив лишь, что отпущенные россияне прибыли в Турцию с туристической поездкой, и продолжат свой ранее запланированный маршрут.

Четверо россиян были задержаны в Стамбуле 5 марта. Куда все они прилетели транзитом и ожидали пересадки на другой рейс, гуляя по городу и осматривая достопримечательности. Двоих отпустили сразу после короткого допроса еще в понедельник, таким образом, все задержанные к 6 марта оказались на свободе.