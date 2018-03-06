2018-03-06T13:59:44+03:00
Политика

Шойгу: Представленные Путиным новейшие образцы вооружения поступают в войска точно в срок

В ходе своего послания Федеральному собранию президент РФ рассказал о качественно новых разработках отечественного ВПК, созданных в ответ на развертывание американской ПРО
Денис СУХОВ
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Министр обороны РФ Сергей ШойгуМинистр обороны РФ Сергей ШойгуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Представленные президентом РФ Владимиром Путиным новейшие образцы вооружений поступают в войска точно в установленные сроки. Об этом заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

«Президент (в ходе послания Федеральному Собранию) представил ряд новейших наработок оборонно-промышленного комплекса, отметив, что отдельные образцы уже поступили в войска. Особо хочу отметить, что всё намеченное будет реализовано в установленные государственными контрактами сроки», - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания.

Министр подчеркнул, что глава государства высоко оценил работу по укреплению вооруженных сил страны.

«Он подчеркнул, что сегодня Россия располагает современной, компактной и высокотехнологичной армией», - добавил глава Минобороны.

Кроме того, Шойгу заявил о важности развертывания современной орбитальной группировки спутников военного назначения. От успешного выполнения этой задачи зависит то, насколько российские армия и флот будут готовы отвечать вызовам завтрашнего дня.

«При поддержке из космоса можно добиться наибольшей эффективности действий Вооружённых сил. Поэтому мы уделяем особое внимание данному направлению деятельности», - сообщил министр.

Как сообщал ранее сайт «КП», выступая с посланием к Федеральному Собранию, президент объявил об успешной разработке и испытании новейших систем стратегического и тактического оружия. Речь идет о гиперзвуковых комплексах «Кинжал» и «Авангард», тяжелой межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», беспилотных подводных аппаратах и крылатых ракетах с ядерной силовой установкой.

Путин особенно подчеркнул, что оснащение российской армии таким оружием делает бессмысленным развертывание американской системы ПРО вблизи наших границ.

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