2018-03-06T14:12:34+03:00
В мире

На Шри-Ланке введено чрезвычайное положение из-за массовых беспорядков

Российским туристам настоятельно предписано отказаться от посещения мест в зоне религиозных столкновений
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Столкновения фанатиков начались в городе Дигана, и стали распространяться по всему центру страныСтолкновения фанатиков начались в городе Дигана, и стали распространяться по всему центру страныФото: REUTERS
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В Шри-Ланке введено чрезвычайное положение. Кабинет министров островного государства был вынужден пойти на подобные крайние меры после непрекращающихся вот уже как несколько дней массовых столкновений ряда местных религиозных общин в центре страны.

Данное решение было принято в ходе внеочередного совещания 6 марта. Официальная же директива по постановлению о введении чрезвычайного положения будет обнародована немногим позже, сообщает местная Sunday Times со ссылкой на одного из членов ланкийского правительства.

Накануне правоохранителями округа Канди, в центре Шри-Ланки, в связи с возникшими беспорядками на религиозной почве, был установлен комендантский час. Столкновения фанатиков начались в городе Дигана, и стали распространяться по всему центру страны.

В российском посольстве Шри-Ланки оценивают обстановку в столице Коломбо и в курортных кластерах, как «стабильно-спокойную». Однако в дипмиссии настоятельно рекомендовали россиянам не посещать зоны беспорядков в стране.

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