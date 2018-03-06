На Шри-Ланке введено чрезвычайное положение из-за массовых беспорядков
В Шри-Ланке введено чрезвычайное положение. Кабинет министров островного государства был вынужден пойти на подобные крайние меры после непрекращающихся вот уже как несколько дней массовых столкновений ряда местных религиозных общин в центре страны.
Данное решение было принято в ходе внеочередного совещания 6 марта. Официальная же директива по постановлению о введении чрезвычайного положения будет обнародована немногим позже, сообщает местная Sunday Times со ссылкой на одного из членов ланкийского правительства.
Накануне правоохранителями округа Канди, в центре Шри-Ланки, в связи с возникшими беспорядками на религиозной почве, был установлен комендантский час. Столкновения фанатиков начались в городе Дигана, и стали распространяться по всему центру страны.
В российском посольстве Шри-Ланки оценивают обстановку в столице Коломбо и в курортных кластерах, как «стабильно-спокойную». Однако в дипмиссии настоятельно рекомендовали россиянам не посещать зоны беспорядков в стране.