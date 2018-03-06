«Ночь в архиве»: смотрим подлинные автографы Пушкина и Чехова

СЕГОДНЯ 14:23 2018-03-06T14:23:06+03:00

Для участия в акции «Ночь в архиве» нужно заранее зарегистрироваться Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Обычно двери Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) закрыты. Увидеть изнутри самое большое собрание документов и автографов писателей могут только специалисты. Но 12 марта всех желающих приглашают на акцию «Ночь в архиве».

- В этом году акция приурочена к 100-летию Государственной архивной службы России. Гостей РГАЛИ ждут в фондохранилище, где можно будет увидеть подлинные автографы русских писателей и поэтов XIX–XX веков, - сообщили в мэрии Москвы.

В архивных фондах хранятся, например, автографы Александра Пушкина, Николая Гоголя, Федора Достоевского, Антона Чехова, классиков Серебряного века и советской литературы.

Но и это еще не все, что будет в рамках акции. Гостей ждет также выставка к 125-летию Марины Цветаевой «Тебе — через сто лет…», поэтический марафон «Память сердца» и лекция «Как правильно создать и хранить семейный архив».

ВАЖНО

Количество мест ограниченно. Для участия в акции «Ночь в архиве» нужно заранее зарегистрироваться — для этого прислать свои паспортные данные и контактный телефон на электронную почту rgaliarcom@gmail.com.