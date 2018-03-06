Британские криминалисты обследовали место происшествия с экс-офицером ГРУ
Криминалисты Великобритании обследовали место происшествия с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Специалисты изучили скамейку у торгового центра в Солсбери, где экс-полковник сидел перед тем, как ему стало плохо. Там был найден неизвестный предмет.
Ранее стало известно, что 66-летний Скрипаль доставлен в отделении интенсивной терапии с подозрением на отравление неизвестным веществом. Вместе с ним была 33-летняя женщина, которая находится в критическом состоянии.
В 2006 году Скрипаля приговорили к 13 годам лишения свободы в России за шпионаж в пользу Британии. В 2010 году он был помилован и обменен на десять человек, задержанных в США, в том числе Анну Чапман. Позже Скрипаль получил убежище в Великобритании.
После того, как стало известно об отравлении двух человек в Великобритании телекорпорация ВВС сообщила со ссылкой на свои источники, что одним из пострадавших является Скрипаль.
Видео с места, где находился отравившийся экс-офицер ГРУ.Британские криминалисты обследовали место, где находился отравившийся экс-офицер ГРУ