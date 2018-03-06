Британские криминалисты обследовали место происшествия с экс-офицером ГРУ

СЕГОДНЯ 14:32 2018-03-06T14:58:38+03:00

Была изучена скамейка у торгового центра в Солсбери, на которой сидел Сергей Скрипаль перед тем, как ему стало плохо [видео]

Изменить размер текста: A A

Криминалисты Великобритании обследовали место происшествия с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Специалисты изучили скамейку у торгового центра в Солсбери, где экс-полковник сидел перед тем, как ему стало плохо. Там был найден неизвестный предмет.

Ранее стало известно, что 66-летний Скрипаль доставлен в отделении интенсивной терапии с подозрением на отравление неизвестным веществом. Вместе с ним была 33-летняя женщина, которая находится в критическом состоянии.

В 2006 году Скрипаля приговорили к 13 годам лишения свободы в России за шпионаж в пользу Британии. В 2010 году он был помилован и обменен на десять человек, задержанных в США, в том числе Анну Чапман. Позже Скрипаль получил убежище в Великобритании.

После того, как стало известно об отравлении двух человек в Великобритании телекорпорация ВВС сообщила со ссылкой на свои источники, что одним из пострадавших является Скрипаль.