2018-03-06T14:58:38+03:00
Общество

Британские криминалисты обследовали место происшествия с экс-офицером ГРУ

Была изучена скамейка у торгового центра в Солсбери, на которой сидел Сергей Скрипаль перед тем, как ему стало плохо [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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В Великобритании обследовали место, где находился отравившийся экс-офицер ГРУВ Великобритании обследовали место, где находился отравившийся экс-офицер ГРУФото: REUTERS
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Криминалисты Великобритании обследовали место происшествия с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Специалисты изучили скамейку у торгового центра в Солсбери, где экс-полковник сидел перед тем, как ему стало плохо. Там был найден неизвестный предмет.

Ранее стало известно, что 66-летний Скрипаль доставлен в отделении интенсивной терапии с подозрением на отравление неизвестным веществом. Вместе с ним была 33-летняя женщина, которая находится в критическом состоянии.

В 2006 году Скрипаля приговорили к 13 годам лишения свободы в России за шпионаж в пользу Британии. В 2010 году он был помилован и обменен на десять человек, задержанных в США, в том числе Анну Чапман. Позже Скрипаль получил убежище в Великобритании.

После того, как стало известно об отравлении двух человек в Великобритании телекорпорация ВВС сообщила со ссылкой на свои источники, что одним из пострадавших является Скрипаль.

Видео с места, где находился отравившийся экс-офицер ГРУ.Британские криминалисты обследовали место, где находился отравившийся экс-офицер ГРУ

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