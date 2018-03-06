2018-03-06T14:40:52+03:00
Политика

Боевики в Восточной Гуте отказались воспользоваться гуманитарным коридором

Ранее Центр примирения предложил лидерам вооруженных формирований и их семьям покинуть район
Алексей КАРЕЛИН
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Сирийские боевики заявили, что "свою" землю не покинут.Сирийские боевики заявили, что "свою" землю не покинут.Фото: REUTERS
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Вооруженные формирования отказались покидать Восточную Гуту, несмотря на предложение безопасного выхода. Об этом сообщил телеканалу Al Arabia официальный представитель группировки «Фейлак ар-Рахман»* Ваиль Альван.

«Это наша земля, и мы не намерены никуда отсюда уходить», - сказал он.

При этом Альван подчеркнул, что «вывода боевиков, как произошло в Алеппо в декабре 2016 года, не будет», передает ТАСС.

Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии предложил лидерам боевиков и их семьям покинуть подконтрольные районы по безопасному выходу. Для этого Центр был готов предоставить транспорт и охрану по всему маршруту движения. Взамен Центр попросил боевиков дать мирным жителям воспользоваться гуманитарным коридором.

Напомним, в Восточной Гуте с 27 февраля пытаются вывести мирных жителей из подконтрольных боевикам районов. Однако члены вооруженных формирований постоянно нарушают гуманитарные паузы обстрелами. 5 марта боевики заявили, что отпустят мирных жителей в обмен на гуманитарную помощь, передает сайт kp.ru.

*запрещена в РФ

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