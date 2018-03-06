Мясник отрубил своему сыну руку за излишнюю любовь к порно

СЕГОДНЯ 14:54 2018-03-06T14:54:26+03:00

Теперь юноше, вероятно, придется жить без конечности, а его отцу предстоит ответить по статье "покушение на убийство"

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Местный житель индийского города Хайдарабад на юге страны решил отучить своего 18-летнего сына от порнозависимости и выбрал для этого довольно кровавый метод. В очередной раз, поймав юношу за просмотром роликов для взрослых, профессиональный мясник схватил с полки тесак и отрубил своему отпрыску кисть правой руки.

Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье, 4 марта. За день до этого 45-летний Мухаммед Кайим Куреши в очередной раз застал своего старшего сына Халеда за просмотром порно. Юноша совсем недавно купил себе смартфон и сразу же пристрастился к подобным роликам, что совсем не понравилось его отцу.

В ходе перепалки мужчина попытался отнять телефон у молодого человека, однако тот укусил его за руку и ушел из дома, заявив, что больше не вернется. Между тем, с наступлением темноты Халед все же пришел ночевать, а на утро его ссора с отцом продолжилась. В какой-то момент Куреши просто схватил мясницкий тесак и отсек непослушному сыну кисть руки.

На душераздирающие крики юноши сбежалась вся семья. Его немедленно доставили в ближайшую больницу, где позже выяснилось, что конечность, скорее всего, не приживется. Главу семейства позже задержали и обвинили в покушении на убийство. Между тем, по данным издания Hindustan Times, всего у Куреши четверо детей, включая двух сыновей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что похожим способом наказать свою супругу решил и житель подмосковного Серпухова Дмитрий Грачев. В декабре прошлого года он вывез 26-летнюю мать двоих детей Маргариту в лес, где сначала жестоко поиздевался над ней, а после отрубил обе кисти рук.