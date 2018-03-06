Спутницей отравленного экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля была его дочь
Женщиной, сопровождавшей бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля незадолго до того, как он был отравлен неизвестным веществом в Великобритании, оказалась его дочь Юлия.
Напомним, что во вторник, 6 марта, 66 -летний мужчина и его спутница потеряли сознание на одной из скамеек около торгового центра в британском городе Солсбери. В результате они оба были доставлены в отделении интенсивной терапии с подозрением на отравление неизвестным веществом.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что состояние женщины в настоящий момент оценивается как критическое. Данных о самочувствие ее отца пока не поступало.
В настоящий момент британские криминалисты исследуют место происшествия. Известно, что около скамейки, на которой сидели пострадавшие, обнаружен подозрительный предмет, передает BBC.
Между тем, отметим, что в 2006 году российский суд приговорил Сергея Срипаля к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании, однако спустя четыре года его помиловали и обменяли на десять граждан РФ, задержанный в США. Позже экс-офицер ГРУ получил в королевстве убежище.
Видео с места, где находился отравившийся экс-офицер ГРУ.Британские криминалисты обследовали место, где находился отравившийся экс-офицер ГРУ