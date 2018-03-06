В ЦИК прокомментировали высказывание Грудинина о недостоверности его банковских счетов

СЕГОДНЯ 15:29 2018-03-06T15:29:02+03:00

По словам члена Центризбиркома Александра Кинева, в настоящее время идет консультация с юристами

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Член Центризбиркома Александр Кинёв прокомментировал заявление кандидата в президенты РФ Павла Грудинина о недостоверности сообщений о его банковских счетах в Швейцарии.

«Мы исходим из добросовестности кандидатов, доверяем им, считаем верной предоставленную информацию. Поэтому Павел Грудинин и был зарегистрирован. Сейчас мы обладаем данными от Федеральной налоговой службы (ФНС), что у него были счета в Швейцарии по состоянию на 31 декабря. Затем у нас есть письменное заявление о том, что он все счета закрыл», - рассказал Кинёв.

Он напомнил, что Грудинин был зарегистрирован 12 февраля.

«По обнаруженным сейчас новым счетам пока тоже нет документов о закрытии», — добавил член ЦИК. Он отметил, что в настоящее времяпродолжается консультация с юристами и рамках комиссии. А решение по этому вопросу ожидается на заседании ЦИК в среду, 7 марта, передает RT.

Ранее Грудинин назвал информационным вбросом сообщения СМИ о наличии у него счетов в иностранных банках.