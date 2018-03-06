2018-03-06T15:43:47+03:00
В мире

Под лозунги «Да здравствует Индия!» в стране снесли монумент Ленину

Вождь пал жертвой разборок политических кланов [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments47
В Индии националисты снесли памятник ЛенинуВ Индии националисты снесли памятник ЛенинуФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

В Индии снесли памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину. Причем, сам снос не был согласован с местными властями и стал результатом разборки между местными политическими движениями, и потерей коммунистами власти в регионе.

Инцидент произошел на северо-востоке страны в городе Белония, провинция Трипур. Неизвестные сначала подогнали бульдозер. После, долго решали с какой стороны начать валить монумент. В итоге статуя, под бурные выкрики "Да здравствует мать Индия!", была повалена на землю.

В Индии неизвестные снесли памятник Ленину.

Чуть позже ответственность за произошедшее взяла на себя "Бхаратия джаната парти" (БДП, Индийская народная партия). По словам ее представителей, Ленину - не место на индийской земле, сообщают местные СМИ.

«Ленин - иностранец и в некотором смысле террорист. Не должно быть статуй такого человека в нашей стране. Коммунисты могут поместить эту статую в штаб-квартире коммунистической партии и поклоняться ему, если пожелают", - заявил представитель БДП.

Стоит отметить, что в Индии установлено несколько памятников вождю мирового пролетариата. В частности, в столице страны Нью-Дели. Статуя в Трипуре стала первым монументом Ленину в стране, который был разрушен.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
По факту крушения Ан-26 в Сирии возбуждено уголовное дело
В британском МИД пояснили слова Джонсона о бойкоте ЧМ-2018 в России
Трамп несказанно обрадовался сближению КНДР и Южной Кореи
Порошенко продлил санкции против структур четырех российских банков
Пассажир самолета EgyptAir попытался прорваться в кабину пилотов
Путин назвал условие суда над россиянами, подозреваемыми во вмешательстве в выборы в США
Шойгу доложил Путину о крушении российского Ан-26 в Сирии
ЦБ докапитализирует «Бинбанк» и объединит с «Открытием»
В Бразилии грабители за несколько минут вынесли из самолета пять миллионов долларов наличными
IAAF продлила дисквалификацию российских легкоатлетов
Стала известна предварительная причина крушения Ан-26 в Сирии
В списке богатейших людей России сменился лидер
Глава разведки Норвегии обвинил ВКС РФ в отработке ударов по королевству
В Киеве анонсировали новую военную операцию в Донбассе
Олимпийский чемпион Пхенчхана по биатлону решил бойкотировать этап КМ в Тюмени
"Газпром" обжаловал решение суда по делу о поставках газа на Украину
Турция развернет в Сирии лагеря для беженцев
Владимир Путин: скоро роботы повсеместно заменят человека
Мощный взрыв прогремел в районе линии соприкосновения в Донбассе
Ученые выявили еще три типа сахарного диабета
Опрос показал, что большинство россиян поддерживают равноправие в семье
Колокольцев: каждый четвертый полицейский - дама
Путин назвал «устаревшим штампом» разделение профессий на мужские и женские
Семь детских садов будет построено в Вологодской области за два года
В Австралии обнаружили 132-летнее послание в бутылке
В Совфеде заявили о попытках США вмешаться в российские выборы президента
Дворкович возглавил оргкомитет ЧМ-2018 по футболу
КДНР готова заморозить ракетно-ядерную программу ради диалога с США