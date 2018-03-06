Под лозунги «Да здравствует Индия!» в стране снесли монумент Ленину

СЕГОДНЯ 15:43 2018-03-06T15:43:47+03:00

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В Индии снесли памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину. Причем, сам снос не был согласован с местными властями и стал результатом разборки между местными политическими движениями, и потерей коммунистами власти в регионе.

Инцидент произошел на северо-востоке страны в городе Белония, провинция Трипур. Неизвестные сначала подогнали бульдозер. После, долго решали с какой стороны начать валить монумент. В итоге статуя, под бурные выкрики "Да здравствует мать Индия!", была повалена на землю.

В Индии неизвестные снесли памятник Ленину.

Чуть позже ответственность за произошедшее взяла на себя "Бхаратия джаната парти" (БДП, Индийская народная партия). По словам ее представителей, Ленину - не место на индийской земле, сообщают местные СМИ.

«Ленин - иностранец и в некотором смысле террорист. Не должно быть статуй такого человека в нашей стране. Коммунисты могут поместить эту статую в штаб-квартире коммунистической партии и поклоняться ему, если пожелают", - заявил представитель БДП.

Стоит отметить, что в Индии установлено несколько памятников вождю мирового пролетариата. В частности, в столице страны Нью-Дели. Статуя в Трипуре стала первым монументом Ленину в стране, который был разрушен.