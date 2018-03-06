2018-03-06T16:07:45+03:00
Спорт

Дворкович возглавил оргкомитет ЧМ-2018 по футболу

Мутко остается ответственным за организацию крупных спортивных мероприятий
Алексей КАРЕЛИН
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Вице-премьер Аркадий ДворковичВице-премьер Аркадий ДворковичФото: Александр ГЛУЗ
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Вице-премьер РФ аркадий Дворкович сменил Виталия Мутко на посту председателя оргкомитета «Россия-2018». Алексей Сорокин остается генеральным директором, а Мутко займется технической частью подготовки чемпионата по футболу.

«Моя задача - выполнять техническую работу, обеспечить выполнение всех гарантий, которое дало государство; строительство, подготовка инфраструктуры. 25 мая мы планируем все передать оргкомитету», - рассказал в Новогорске вице-премьер Мутко.

Решение о ротации утвердил глава правительства Дмитрий Медведев 3 марта. При этом в документе говорится, что за Мутко остается «организация, подготовка и проведение крупных спортивных мероприятий». Такая общая формулировка появилась в списке обязанностей Мутко в конце января 2018 года. Раньше он отвечал за развитие физкультуры и спорта, туризма, молодежной политики, а также за подготовку и проведение ЧМ-2018.

Как сообщал сайт kp.ru, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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