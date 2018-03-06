В Совфеде заявили о попытках США вмешаться в российские выборы президента

СЕГОДНЯ 16:13 2018-03-06T16:13:05+03:00

Американцы начали создавать информационный фон для влияния на избирателей в РФ еще три года назад

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Соединенные Штаты принимают все более активные попытки по оказанию влияния на российские выборы президента. Такое заявление сделал глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

По его словам, еще в 2015-2016 годах Пентагон и дипломатические службы приступили к сбору данных и созданию специального информационного фона, призванного убедить всех в том, что явка на выборах президента РФ в 2018 году якобы не превысит и 40%.

"Сейчас идет война без войсковых операций, сегодняшнее наше поле битвы - это президентские выборы. Мы единственная страна в мире, которая может в любую минуту дать ответ - в этом отношении мы для них особое государство. Они это понимают и не скрывают", - цитирует ТАСС Климова.

Между тем, сенатор подчеркнул, что в мае уже после выборов комиссия представит отдельный доклад по попыткам вмешательства в избирательные процедуры.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что сейчас отдельные российские структуры плотно занимаются пресечением всех попыток оказания влияния на политические процессы..