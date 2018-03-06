2018-03-06T16:26:22+03:00
В мире

В Австралии обнаружили 132-летнее послание в бутылке

Находка просто лежала на одном из пляжей в двух часах езды от города Перт на западе материка
Денис СУХОВ
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Согласно письму, датированному 12 июня 1886 года, бутылка выброшена за борт немецкого парусного корабля «Паула» в 950 км к западу от Авcтралии.Согласно письму, датированному 12 июня 1886 года, бутылка выброшена за борт немецкого парусного корабля «Паула» в 950 км к западу от Авcтралии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жительница Автралии Тоня Иллман нашла старейшее послание в бутылке из когда-либо обнаруженных — оно было выброшено за борт немецкого парусника 132 года назад.

По словам женщины, она заметила экзотичную бутылку во время прогулки по пляжу в 182 км от города Перт на западе материка — последняя просто торчала из песчаной дюны.

«Она выглядела как симпатичная старая бутылка, поэтому я подобрала ее, решив что она хорошо будет смотреться в моем книжном шкафу», - описала Тоня первые впечатления от находки в интервью ABC.

Однако когда из бутылки выпал свернутый и обмотанный лентой кусок бумаги, стало ясно, что она представляет собой нечто большее. Выяснилось, что внутри лежала печатная форма на немецком языке, заполненная от руки едва видимыми чернилами.

Согласно письму, датированному 12 июня 1886 года, бутылка выброшена за борт немецкого парусного корабля «Паула» в 950 км к западу от Автралии.

В ходе дальнейших исследований подлинность находки была подтверждена Музеем Западной Автралии и Федеральным гидрографическим агентством ФРГ. Оказалось, что в период с 1864 по 1933 годы с немецких кораблей было выброшено тысячи таких бутылок с письмами. Каждое послание содержало дату, координаты судна и информацию о маршруте.

Кроме того, сообщение просило нашедшего бутылку отправить письмо в немецкую морскую обсерваторию в Гамбурге с указанием места и времени находки. Предполагалось, что таким образом удастся лучше понять океанические течения.

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В Австралии обнаружили 132-летнее послание в бутылке
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Самому старому из обнаруженных ранее писем в бутылках было 108 лет, о чем есть соответствующая запись в Книге рекордов Гиннеса. Находка Тони Киллман была передана Музею Западной Австралии, где будет демонстрироваться в ближайшие два года.

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