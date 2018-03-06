2018-03-06T16:29:26+03:00
Общество

Семь детских садов будет построено в Вологодской области за два года

На эти цели выделен беспрецедентный объем средств из федерального бюджета - около 1,2 млрд рублей
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Эти средства придут двумя траншами: 518 млн в 2018 году, 656 млн в 2019-ом. Регион занял седьмое место в России по объему оказанной федеральной поддержки.

Семь новых современных дошкольных учреждений будут построены в тех муниципальных образованиях, где фиксируется самая большая очередь в ясельные группы для малышей от двух месяцев до трех лет. Прежде всего, это Вологда и Череповец.

Напомним, на территории Вологодской области на 100% выполнен Указ Президента по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. На эти цели было потрачено более 2 миллиардов рублей. За 5 лет на территории региона построено, реконструировано и капитально отремонтировано 53 здания детских садов (13 построено, 40 отремонтировано), введено около 11 тысяч дополнительных дошкольных мест. Теперь предстоит обеспечить местами в яслях даже малышей до года.

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