2018-03-06T17:42:31+03:00
Общество

Колокольцев: каждый четвертый полицейский - дама

Министр провел торжественный прием, посвященный Международному женскому дню [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Владимир Колокольцев провел торжественный прием, на который пригласил 33 представительницы подразделений центрального аппарата и территориальных органов МВД России.Владимир Колокольцев провел торжественный прием, на который пригласил 33 представительницы подразделений центрального аппарата и территориальных органов МВД России.
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В преддверии 8 Марта министр МВД России Владимир Колокольцев провел торжественный прием, на который пригласил 33 представительницы подразделений центрального аппарата и территориальных органов МВД России.

"Более семисот представительниц прекрасного пола замещают руководящие должности, причем восемь из них возглавляют органы внутренних дел. Подтверждением настойчивости, целеустремленности и готовности к самопожертвованию являются высокие государственные награды, которых только в прошлом году удостоены более тридцати наших коллег-женщин", - напомнил Министр", - заявил Владимир Колокольцев, и вручил подчиненным букеты цветов и подарки.

В МВД России отметили вклад женщин-полицейских в укрепление правопорядка, и напомнили, что сегодня каждый четвертый сотрудник ведомства – женщина. Большинство из них работают там, где требуется не только высокий профессионализм, но и интуиция, чуткость, терпение.

В МВД России отметили вклад женщин-полицейских в укрепление правопорядка.

В МВД России отметили вклад женщин-полицейских в укрепление правопорядка.

Колокольцев: каждый четвертый полицейский - дама.Министр провел торжественный прием, посвященный Международному женскому дню

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