Путин назвал «устаревшим штампом» разделение профессий на мужские и женские

СЕГОДНЯ 16:35 2018-03-06T16:52:08+03:00

Президент считает - главное, чтобы душа лежала к делу, и тогда работа будет в радость

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Российский президент Владимир Путин высказал в ходе общения с участниками форума рабочей молодежи, который проходит на территории "Уралвагонзавода", что думает по поводу извечной темы равноправия мужчин и женщин при выборе профессий. Лидер России поддержал женщин, которые активно овладевают мужскими профессиями.

«Границы в этом вопросе начали стираться еще в середине прошлого века. Женщины и раньше работали, например, на железной дороге - костыли забивали, кувалдой махали, и ничего, а во время Великой Отечественной войны и вовсе работали во всех мужских профессиях, и воевали.

По мнению Владимира Путина современные производства существенно расширяют эти возможности, прежде всего, для женщин, конечно. «То, что вчера было очень сложно, физически трудно, сегодня с помощью современной техники, современных знаний становится абсолютно доступным и женщины там проявляют себя очень эффективно", - констатировал Путин.

Главное, по словам президента России, чтобы дело нравилось, и чтобы к нему душа лежала. И тогда все получится. А «наличие мужских и женских профессий - это штамп, который прочно укоренился в общественном сознании».