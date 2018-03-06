Опрос показал, что большинство россиян поддерживают равноправие в семье

СЕГОДНЯ 16:37 2018-03-06T16:37:35+03:00

Только 16% опрошенных выступили за то, чтобы в семье лидером был мужчина, а 1% отдают эту роль женщине

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Большинство россиян (82%) заявили, что в семье должно быть равноправие, а все решения должны приниматься мужем и женой. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«И в теории, и на практике россияне выступают за равноправие в семье: 82% от числа всех опрошенных считают, что так должно быть, 72% среди женатых / проживающих вместе / встречающихся заявляют, что на практике принимают все решения совместно», — говорится в материалах опроса.

При этом 16% участников опроса выступили за то, чтобы в семье лидером был мужчина. А 1% респондентов отводит эту роль женщине.

По данным опроса, что большинство граждан России совместно занимаются материальным обеспечением семьи (61%) и управлением бюджетом (59%).

Говоря об обязанностях по дому, большинство опрошенных (72%) называют чисто женской работой стирку, а другие функции распределяются достаточно традиционно, передает ТАСС.