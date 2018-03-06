Ученые выявили еще три типа сахарного диабета

СЕГОДНЯ 17:07 2018-03-06T17:07:09+03:00

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Шведские медики установили, что сахарный диабет бывает пяти типов, а не трех, как считалось ранее. Среди них три формы заболевания считаются тяжелыми и две умеренными.

На сегодняшний день официальными считаются так называемый юношеский диабет – первый тип, который возникает у детей до 15 лет, и инсулиннезависимый – второй тип, развивающийся в результате нарушения взаимодействия инсулина с клетками тканей.

Ученые из Швеции предлагают новую классификацию. По их мнению, первая группа включает в себя больных, имеющих высокий риск развития почечной недостаточности в качестве осложнения. Вторая группа — молодые люди с инсулиновой недостаточностью не аутоиммунного происхождения. Третья – люди с инсулиновой недостаточностью аутоиммунной природы.

Четвертая и пятая включают в себя легкие формы диабета и связаны с возрастными изменениями поджелудочной железы, а также с лишним весом, пишет «Ридус».