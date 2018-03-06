Мощный взрыв прогремел в районе линии соприкосновения в Донбассе

СЕГОДНЯ 17:18 2018-03-06T17:18:23+03:00

Данных о пострадавших в результате взрыва пока не поступало Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рядом с местом происшествия был замечен украинский военный вертолет

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Мощный взрыв прогремел в районе линии разграничения в Донбассе во вторник, 6 марта. Такое заявление сделал руководитель представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

По его словам, инцидент произошел примерно в 14:30 по местному времени на территории, временно подконтрольной Вооруженным силам Украины, в 800 метрах от линии фронта. При этом, через 20 минут после взрыва в данном районе южнее населенного пункта Марьинка в нарушение всех договоренностей был замечен военный вертолет ВСУ.

"Несмотря на пункт 7 Меморандума от 19 сентября 2014 г., запрещающего полёты боевой авиации вдоль всей линии соприкосновения на ширину всей зоны безопасности (30 км) <...> на расстоянии около 800 м от линии соприкосновения был замечен украинский вертолёт", - передает сайт kp.ru в Донецке со ссылкой на Якубова.

В настоящий момент выясняются все подробности случившегося. Руководство СЦКК уже обратилось к наблюдателям ОБСЕ с просьбой провести расследование данного инцидента.

Между тем, данных о пострадавших пока не поступало.