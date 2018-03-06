Турция развернет в Сирии лагеря для беженцев

СЕГОДНЯ 17:28 2018-03-06T17:28:40+03:00

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Турецкие власти планируют создать девять лагерей для жителей Сирии. Такие объекты появятся в провинции Идлиб и в зоне проведения турецкой военной операции "Оливковая ветвь" на севере страны. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Турции Хами Аксой.

"В регионах Идлиба и в зоне проведения операции "Оливковая ветвь" в девяти различных точках создаются лагеря общей вместимостью 170 тысяч человек", - сказал Аксой.

По предварительной информации, лагеря будут развернуты для нужд временно перемещенных лиц, покинувших свои жилища дома из-за боевых действий, передает телеканал Haber Turk.

Ранее турецкой стороной уже было развернуто несколько палаточных городков для сирийцев неподалеку от границы.

Лагеря планируют построить на подконтрольных Турции территориях: в районе Африна, где с января 2018 года продолжается военная операция "Оливковая ветвь". А также в северной части провинции Идлиб, где Анкара ведет мониторинг режима прекращения огня в рамках астанинских договоренностей.