В Киеве анонсировали новую военную операцию в Донбассе

СЕГОДНЯ 17:52 2018-03-06T17:52:41+03:00

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Формат силовой операции, проводимой Киевом в Донбассе, подразумевает начало ведения новых военных действий. Такое заявление сделал представитель генерального штаба ВС Украины Юрий Бобров.

По его словам, сейчас ведомство разрабатывает положение о создании объединенного оперативного штаба ВСУ, в котором будут прописаны все права и обязанности военнослужащих, в том числе командующего армии. Между тем, сама операция начнется лишь после того, президент Украины Петр Порошенко даст соответствующий указ.

"Однако, не надо сравнивать антитеррористическую операцию и операцию объединенных сил. Это - разные вещи, одно не исключает другого. Более того, я уверен, что АТО продолжится независимо от того, когда начнется или закончится операция объединенных сил", - цитирует ТАСС Боброва.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Порошенко заявил о намерении изменить формат силовой операции на востоке Украины. Такое решение было принято после вступления в силу скандального закона о реинтеграции Донбасса, рассматривающего ЛНР и ДНР в качестве "оккупированных территорий".