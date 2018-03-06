Глава разведки Норвегии обвинил ВКС РФ в отработке ударов по королевству

СЕГОДНЯ 18:09 2018-03-06T18:09:46+03:00

По словам норвежского генерала, в операции участвовали девять российских самолетов

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Глава Военной разведывательной службы Норвегии генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде заявил, что в 2017 году ВСК России отрабатывали нанесение ударов по королевству.

Выступая с лекцией в Военном обществе Осло, он сообщил, что девять российских бомбардировщиков отработали тактический полет в направлении сооружений ВРС в Вардё.

По мнению военнослужащих Норвегии, в прошлом году такие случаи произошли минимум два раза, передает ТАСС со ссылкой на интернет-издание The Independent Barents Observer.

Ранее глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в том, что она «планирует нанести удар» по критической инфраструктуре страны. В Москве в ответ на это заявили, что такие заявления являются лишь попыткой оправдать новую военную стратегию Лондона.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие высказывания абсурдными и сравнила их с сценарием очередного фильма о Джеймсе Бонде, сообщал сайт kp.ru.