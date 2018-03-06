IAAF продлила дисквалификацию российских легкоатлетов
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций принял решение о продлении дисквалификации российских спортсменов от участия в крупных соревнованиях. Об этом сообщил глава рабочей группы IAAF по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики Руне Андерсен.
"Рабочая группа рекомендовала совету [продлить отстранение ВФЛА]. Совет утвердил, что отстранение ВФЛА сохраняется", - цитирует ТАСС Андерсена.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что восстановление членства организации в IAAF возможно при выполнении еще двух условий, одно из которых касается признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим кодексу WADA. Правда для этого власти РФ должны публично согласиться с выводами доклада комиссии Ричарда Макларена, согласно которым в нашей стране якобы существовала ведомственная поддержка допинга.
Между тем, напомним, что членство ВФЛА в IAAF было приостановлено еще в ноябре 2015 года после громкого допингового скандала. С того момента российские легкоатлеты могут участвовать в международных соревнованиях лишь под нейтральным флагом.