2018-03-06T18:16:59+03:00
Спорт

IAAF продлила дисквалификацию российских легкоатлетов

Членство нашей федерации в международной ассоциации было приостановлено еще в конце 2015 года из-за допингового скандала
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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С ноября 2015 года российские легкоатлеты могут выступать лишь под нейтральным, белым флагомС ноября 2015 года российские легкоатлеты могут выступать лишь под нейтральным, белым флагомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций принял решение о продлении дисквалификации российских спортсменов от участия в крупных соревнованиях. Об этом сообщил глава рабочей группы IAAF по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики Руне Андерсен.

"Рабочая группа рекомендовала совету [продлить отстранение ВФЛА]. Совет утвердил, что отстранение ВФЛА сохраняется", - цитирует ТАСС Андерсена.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что восстановление членства организации в IAAF возможно при выполнении еще двух условий, одно из которых касается признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим кодексу WADA. Правда для этого власти РФ должны публично согласиться с выводами доклада комиссии Ричарда Макларена, согласно которым в нашей стране якобы существовала ведомственная поддержка допинга.

Между тем, напомним, что членство ВФЛА в IAAF было приостановлено еще в ноябре 2015 года после громкого допингового скандала. С того момента российские легкоатлеты могут участвовать в международных соревнованиях лишь под нейтральным флагом.

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