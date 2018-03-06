2018-03-06T18:19:21+03:00
Происшествия

В Бразилии грабители за несколько минут вынесли из самолета пять миллионов долларов наличными

После инцидента банда скрылась с места преступления
Екатерина БОЛГОВА
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Из самолета Lufthansa за несколько минут похитили пять миллионов долларов наличнымиИз самолета Lufthansa за несколько минут похитили пять миллионов долларов наличнымиФото: REUTERS
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В Бразилии из самолета авиакомпании Lufthansa грабители всего за несколько минут вынесли пять миллионов долларов наличными. После этого банда скрылась с места преступления.

По предварительным данным полиции, преступников было пятеро. Они заехали на территорию грузового терминала аэропорта Виракопос на микроавтобусе. На автомобиле были наклеены эмблемы, напоминающие на опознавательные знаки службы охраны. Также сообщается, что грабители угрожали оружием охранникам аэропорта, передает Yahoo News.

Местные СМИ также сообщили, что на совершение преступления ушло не больше шести минут. Задержать преступников по горячим следам не получилось. Сведений о возможных пострадавших пока нет.

Известно, что самолет направлялся из Сан-Паулу в Цюрих. Владелец денег не уточняется. За их сохранность отвечала компания «Бринкс», занимающаяся перевозками ценных грузов.

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