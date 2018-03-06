ЦБ докапитализирует «Бинбанк» и объединит с «Открытием»

СЕГОДНЯ 18:32 2018-03-06T18:32:44+03:00

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Банк России докапитализирует ПАО «Бинбанк» на 56,9 млрд рублей. Средства пойдут на покупку дополнительного выпуска акций банка. До 1 апреля кредитную организацию объединят с ПАО Банк «ФК Открытие», сообщает регулятор.

Как сообщал сайт kp.ru, оба банка сейчас находятся в процессе санации - финансового оздоровления, которое должно предотвратить организации от банкротства. 2 февраля глава Банка России Эльвира Набиуллина подтвердила информацию о слиянии Бинбанка и «Открытия». При этом для вкладчиков кардинальных перемен не предусматривается. Их просто продолжит обслуживать организация с новым наименованием.

На конец 2017 года объем вкладов Бинбанка составлял 484 млрд рублей, его активы оценивали в 1,3 трлн рублей. Вкладчики начинают возвращаться. За ноябрь 2017 года размер срочных депозитов физических лиц вырос на 6 млрд. рублей.

На «ФК Открытие» и Бинбанке была опробована новая система санации - с участием специально созданного для этого Фонда консолидации банков. Его собственником является ЦБ, то есть санация проходит с госучастием.