Путин назвал условие суда над россиянами, подозреваемыми во вмешательстве в выборы в США

СЕГОДНЯ 18:50 2018-03-06T18:50:26+03:00

По словам президента, их могут привлечь к ответственности, если они нарушили закон

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Все граждане России, которых США подозревают во вмешательстве в выборный президентский процесс, будут привлечены к ответственности. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. Правда преследование им грозит исключительно в случае, если они нарушили законы Российской Федерации.

"Скажу так, если они действительно нарушили российский закон, мы привлечем их к суду. Если они не нарушили российский закон, то не за что привлекать их к суду. Но в конечном счете вы должны понять, что российский народ живет не по американским законам, а по российским, и так и будет дальше", — сказал Путин в интервью журналистке NBC Меган Келли.

В конце февраля феврале спецпрокурор по расследованию вмешательства в выборный процесс 2016 года в США Роберт Мюллер обнародовал документ, в котором указываются 13 подозреваемых россиян. По данным Мюллера, 13 граждан России во главе с ресторатором Евгением Пригожиным пытались повлиять на выборы американского президента.

Позже пресс-секретарь американского Госдепа Хизер Науэрт заявила, что в отношении российских граждан, попавших в список Мюллера, США могут ввести санкции.

4 марта президент России Владимир Путин в интервью телеведущей телеканала NBC Меган Келли заявил, что Россия не выдаст США ни одного из упомянутых россиян. И предложил американским правоохранителям поделиться для начала своей доказательной базой.