Порошенко продлил санкции против структур четырех российских банков
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о продлении на год санкций против украинских структур госбанков России. Им запретили до 23 марта 2019 года проводить любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в том числе материнских структур.
«Санкции в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц применяются к ПАО “Сбербанк”, ОАО “Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк”, ОАО “ВТБ Банк” и ОАО “БМ Банк”», - сообщает пресс-служба Порошенко.
«БМ Банк» является «внучкой» ВТБ, а Проминвестбанк - «дочкой» ВЭБ.
МИД Украины собирается проинформировать о принятом решении компетентные органы ЕС и США с предложением ввести аналогичные ограничительные меры.
Ранее санкции действовали также в отношении VS Bank «внучки» Сбербанка. Однако в декабре 2017 года Сбербанк продал структуру в рамках программы по выходу с украинского банковского рынка. Поэтому Совет национальной безопасности и обороны Украины счел нужным продлить санкции только для четырех российских банков, передает РИА Новости.
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