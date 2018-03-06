Порошенко продлил санкции против структур четырех российских банков

СЕГОДНЯ 19:08 2018-03-06T19:08:19+03:00

Украинским подразделениям запретили любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц

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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о продлении на год санкций против украинских структур госбанков России. Им запретили до 23 марта 2019 года проводить любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в том числе материнских структур.

«Санкции в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц применяются к ПАО “Сбербанк”, ОАО “Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк”, ОАО “ВТБ Банк” и ОАО “БМ Банк”», - сообщает пресс-служба Порошенко.

«БМ Банк» является «внучкой» ВТБ, а Проминвестбанк - «дочкой» ВЭБ.

МИД Украины собирается проинформировать о принятом решении компетентные органы ЕС и США с предложением ввести аналогичные ограничительные меры.

Ранее санкции действовали также в отношении VS Bank «внучки» Сбербанка. Однако в декабре 2017 года Сбербанк продал структуру в рамках программы по выходу с украинского банковского рынка. Поэтому Совет национальной безопасности и обороны Украины счел нужным продлить санкции только для четырех российских банков, передает РИА Новости.