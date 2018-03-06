Пассажир самолета EgyptAir попытался прорваться в кабину пилотов

СЕГОДНЯ 19:07 2018-03-06T19:07:57+03:00

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Самолет авиакомпании EgiptAir прибыл в Каир с опозданием в четыре часа из-за того, что один из пассажиров попытался прорваться в кабину пилотов.

Инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего из Омана в Египет. На 26-й минуте полёта некий мужчина начал вести себя вызывающе, нападать на стюардесс и пытаться проникнуть в кабину пилотов. Через некоторое время бортпроводникам удалось успокоить буйного пассажира, однако самолет все же решили вернуть в аэропорт вылета. Уже в Маскате нарушитель спокойствия был передан сотрудникам местных правоохранительных органов.

Как сообщает издание youm7, в результате инцидента лайнер с 78 людьми на борту прибыл в место назначения лишь в 11:00 по местному времени (12:00 мск), задержавшись примерно на четыре часа.

Между тем, порой экипаж самолета и все его пассажиры становятся свидетелями и участники действительно приятных событий. Так, ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале этого года жительница Флориды подговорила пилотов лайнера, следовавшего в Чикаго, чтобы те по громкой связи сообщили ее мужу о скором пополнении в семействе.