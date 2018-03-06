Трамп несказанно обрадовался сближению КНДР и Южной Кореи

СЕГОДНЯ 19:15 2018-03-06T19:16:06+03:00

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Глава Белого дома высказал свое мнение по стремительно меняющимся в сторону сближения отношениям Южной Кореи и КНДР. По мнению Дональда Трампа эти подвижки являются положительной новостью. И их необходимо всячески приветствовать.

"Вероятно, в переговорах с Северной Кореей наблюдается прогресс. Впервые за долгие годы все затронутые стороны предпринимают серьезные усилия. Мир смотрит и ждет! Может, это ложная надежда, но США готовы сделать все возможное в любом направлении!" — прокомментировал хозяин Овального кабинета в своем Twitter переговоры между КНДР и Южной Кореей и возможность продолжения переговоров с участием США.

Переговорный процесс между двумя Кореями стартовал в конце января 2018 года. Случилось это после нескольких десятилетий заметного охлаждения, когда Пхеньян и Сеул готовы были в любой момент начать войну.

После переговоров КНДР согласилась участвовать в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, под единым флагом со своим южным соседом. Также в разы увеличились совместные культурные программы.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 6 и 7 марта делегация Южной Кореи из десяти высокопоставленных лиц посетили КНДР. На торжественном приеме их лично встретил северокорейский лидер Ким Чен Ын. В ходе переговоров представители Северной Кореи заявили о готовности к диалогу с США. И даже готовы на время переговоров свернуть развитие своей ядерной программы.